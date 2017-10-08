Ветеран АТО получил 2 года служебного ограничения за убийство отца

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Военнослужащий Госпогранслужбы получил два года служебного ограничения за убийство своего отца, следует из приговора Двореченского районного суда Харьковской области.

Согласно информации суда, 23 июня 2016 года военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя в доме во время ссоры со своим отцом, ударил его из-за чего тот ударился головой о кровать и упал. Этим он причинил отцу закрытую черепно-мозговую травму. После этого пострадавший был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу, где из-за полученных травм скончался.

Отмечается,что точное количество ударов, которые нанес сын во время ссоры, в ходе досудебного расследования установить не удалось. Следствием его действия были квалифицированы как убийство по неосторожности.

Также указано, что подсудимый является инспектором 3 категории отдела погранслужбы "Купянск" Харьковского пограничного отряда и принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, имеет двух несовершеннолетних детей.

Исходя из этого, а также из того, что подсудимый заключил мировое соглашение с потерпевшим, суд вынес наказание ниже низшего предела.

"Учитывая обстоятельства дела и личность осужденного, стороны согласовали вместо двух лет ограничения свободы назначить ОСОБА_2, который является военнослужащим в/ч 9951, наказание в виде служебного ограничения на тот же срок с вычетом десяти процентов с суммы денежного обеспечения в доход государства, что также соответствует требованиям уголовного закона", — говорится в материалах дела.

Ранее пресс-служба оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины сообщала, что во время проведения учений гражданский был смертельно ранен "в результате неосторожного обращения с оружием".