Вспышки АЧС зафиксированы в Одесской и Полтавской областях

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о вспышках африканской чумы свиней (АЧС) в двух областях Украины, Одесской и Полтавской.

В частности, как сообщается на сайте Госслужбы в пятницу, 25 октября заболевание и гибель свиней зафиксировали в личном подсобном хозяйстве гражданина в селе Криничное Болградского района Одесской области. В Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе установили диагноз – АЧС.

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Кроме того, 25 октября на территории научно-производственного предприятия Нижнесульский Плеховского сельского совета Оржицкого района Полтавской области обнаружили труп дикого кабана. При исследовании отобранных проб биоматериала обнаружили вирус АЧС.

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Болгородском и Оржицкой районных государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что карантин из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС) объявили в 21 населенном пункте в 11 областях Украины.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.