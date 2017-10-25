В Виннице горела психбольница имени Ющенко

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Виннице произошло возгорание в психиатрическом женском отделении Винницкой областной психоневрологической больницы им. А.И. Ющенко, сообщает ГСЧС.

"На месте вызова было установлено, что причиной пожара стало возгорание матраса в одной из палат. Дежурным персоналом пожар был ликвидирован подручными средствами до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Погибших и травмированных нет. Эвакуированы 40 пациентов в безопасное место", — сообщает ГСЧС.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

Читайте также — Дело 2 мая в Одессе: суд оправдал сторонников "антимайдана"