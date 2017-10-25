В Винницкой области произошла серия загадочных самоубийств - СМИ

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Полиция закрыла уголовное производство по факту суицида 17-летнего парня из Винницкой области, однако расследование смерти двух его 19-летних земляков все еще продолжается, сообщает ТСН.

"Три самоубийства меньше чем за месяц всколыхнули городок Погребище. Местные жители теряются в версиях, ведь ни один из ребят не оставил предсмертной записки. Люди сетуют на компьютерные игры, сообщества в соцсетях, но все это лишь слухи и версии", —говорится в сюжете.

Первым покончил с собой 17-летний парень по имени Влад. Он учился на третьем курсе медколледжа. "Он был хорошим парнем, учился хорошо, был призером олимпиад", — говорит однокурсник погибшего Вячеслав Дерий.

"Вечером они общались. Это был выходной день. Они ходили на дискотеку, а потом, говорят, все разошлись. Он здесь недалеко живет. А утром сообщили (о гибели — Ред.)", — рассказал директор медицинского колледжа Александр Гаврилюк.

Единственной зацепкой для следствия стало участие подростка в подозрительных группах, в частности связанных с демонологией, мифологией и оккультизмом.

"Это те сообщества, в которых содержится информация о потере смысла жизни", — пояснил руководитель полиции Погребищенского района Владимир Гавриш. Тем не менее никаких доказательств, что подростка кто-то подтолкнул к самоубийству, полиция так и не нашла.

Читайте также: И воцарился хаос. Криминал с детьми: убийства и похищения по всей стране

"19-летний Юрий вообще к интернету отношения не имел, но так же свел счеты с жизнью. Его школьный товарищ Вадим приехал на похороны друга – и тоже надел на шею петлю. А перед тем успел поссориться с бывшей девушкой. Как утверждает ее отец, был нетрезв", — говорится в сюжете.

Все ребята были из благополучных семей, родители ничего подозрительного за ними не замечали. Полиция опрашивает друзей и знакомых. Во всех учебных заведениях района с учащимися провели профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что в Харькове покончил с собой студент из Луганска.