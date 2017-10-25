наверх
25.10.201705:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Винницкой области произошла серия загадочных самоубийств - СМИ

    (обновлено: )74
    В течение месяца в небольшом городе Погребище Винницкой области произошли три самоубийства. Все погибшие - парни из благополучных семей 17 и 19 лет.
    Полиция на месте происшествия. Архивное фото
    magnolia-tv.com

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Полиция закрыла уголовное производство по факту суицида 17-летнего парня из Винницкой области, однако расследование смерти двух его 19-летних земляков все еще продолжается, сообщает ТСН.

    "Три самоубийства меньше чем за месяц всколыхнули городок Погребище. Местные жители теряются в версиях, ведь ни один из ребят не оставил предсмертной записки. Люди сетуют на компьютерные игры, сообщества в соцсетях, но все это лишь слухи и версии", —говорится в сюжете.

    Дети под флагом Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Актуально: кто несет ответственность за безопасность детей в учреждениях?

    Первым покончил с собой 17-летний парень по имени Влад. Он учился на третьем курсе медколледжа. "Он был хорошим парнем, учился хорошо, был призером олимпиад", — говорит однокурсник погибшего Вячеслав Дерий.

    "Вечером они общались. Это был выходной день. Они ходили на дискотеку, а потом, говорят, все разошлись. Он здесь недалеко живет. А утром сообщили (о гибели — Ред.)", — рассказал директор медицинского колледжа Александр Гаврилюк.

    Единственной зацепкой для следствия стало участие подростка в подозрительных группах, в частности связанных с демонологией, мифологией и оккультизмом.

    "Это те сообщества, в которых содержится информация о потере смысла жизни", — пояснил руководитель полиции Погребищенского района Владимир Гавриш. Тем не менее никаких доказательств, что подростка кто-то подтолкнул к самоубийству, полиция так и не нашла.

    Читайте также: И воцарился хаос. Криминал с детьми: убийства и похищения по всей стране 

    "19-летний Юрий вообще к интернету отношения не имел, но так же свел счеты с жизнью. Его школьный товарищ Вадим приехал на похороны друга – и тоже надел на шею петлю. А перед тем успел поссориться с бывшей девушкой. Как утверждает ее отец, был нетрезв", — говорится в сюжете.

    Все ребята были из благополучных семей, родители ничего подозрительного за ними не замечали. Полиция опрашивает друзей и знакомых. Во всех учебных заведениях района с учащимися провели профилактические беседы. 

    Ранее сообщалось, что в Харькове покончил с собой студент из Луганска

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    ДТП в Харькове в 2008 году, когда погибли шесть человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Егор Соболев. Архивное фото
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?