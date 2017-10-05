Самоубийство студента в Харькове. СМИ сообщили подробности трагедии

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Незадолго до самоубийства в общежитии Харьковского национального университета городского хозяйства студент из Ровеньков Луганской области Виталий Кладько впал в депрессию, пишет NewsRoom.

Трагедия произошла утром в четверг, тело молодого человека обнаружили возле общежития. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Погибший — студент 4-го курса строительного факультета. Комендант общежития сообщила, что парень был культурным, никогда ни с кем не конфликтовал и был отличником.

"Очень хороший мальчик был. Не знаю, что его на такое сподвигло", — заявила комендант Наталья Докашенко.

По словам знакомых Виталия, последние два дня он был угрюм. Что стало причиной депрессии, они не знают, но отмечают, что видимых проблем у него не было.

"Ребята, которые с ним жили, говорят, что они проснулись от того, что их разбудили сотрудники полиции. Они ничего не слышали вообще", — сообщил один из студентов.