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    Самоубийство студента в Харькове. СМИ сообщили подробности трагедии

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    Тело молодого человека обнаружили возле общежития. Виталий Кладько из Ровеньков Луганской области незадолго до трагедии впал в депрессию, хотя, по словам студентов, видимых проблем у него не было.
    Погибший в Харькове студент Виталий Кладько
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Незадолго до самоубийства в общежитии Харьковского национального университета городского хозяйства студент из Ровеньков Луганской области Виталий Кладько впал в депрессию, пишет NewsRoom.

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    Трагедия произошла утром в четверг, тело молодого человека обнаружили возле общежития. По данному факту правоохранители проводят проверку.

    Погибший — студент 4-го курса строительного факультета. Комендант общежития сообщила, что парень был культурным, никогда ни с кем не конфликтовал и был отличником.

    "Очень хороший мальчик был. Не знаю, что его на такое сподвигло", — заявила комендант Наталья Докашенко.

    По словам знакомых Виталия, последние два дня он был угрюм. Что стало причиной депрессии, они не знают, но отмечают, что видимых проблем у него не было. 

    "Ребята, которые с ним жили, говорят, что они проснулись от того, что их разбудили сотрудники полиции. Они ничего не слышали вообще", — сообщил один из студентов.

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