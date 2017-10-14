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    Появились подробности дебоша экс-бойцов "Правого сектора" в Одессе

    (обновлено: )1009315
    По данным источника в патрульной полиции, двоих из троих задержанных дебоширов в Одессе отпустили, один находится в больнице - ему будет предъявлено подозрение по статье "хулиганство".
    На месте задержания экс-бойцов добробата в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Бывших бойцов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", устроивших в четверг дебош в парке Шевченко в Одессе, отпустили после задержания.

    Как сообщает "Думская" со ссылкой на источник в патрульной полиции, двоих "добробатовцев" пришлось отпустить, а один из хулиганов находится с закрытой черепно-мозговой травмой в больнице — ему будет предъявлено подозрение по статье 296 УК — хулиганство.

    Задержание экс-бойцов добробата в Одессе
    Думская.net
    Появились кадры дебоша экс-бойцов "Правого сектора" в Одессе

    "Дело в том, что в райотделе были внимательно просмотрены видеозаписи того, что происходило в парке Шевченко, взяты показания свидетелей. Тот, который попал в больницу, бил людей, а двое других проявляли агрессию словесно", — пояснил собеседник издания.

    В четверг в парке Шевченко задержали троих мужчин, которые хулиганили, дрались и оскорбляли прохожих. Все трое были одеты в камуфляж. Дебоширов задержали сотрудники муниципальной охраны при помощи охранников торговой точки. У хулиганов были обнаружены ножи и пневматический пистолет, а также документы участников боевых действий и добровольческих подразделений "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии.

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    Позже выяснилось, что один из задержанных был изгнан из подразделения УДА за пьянство, двое других были отчислены из "Правого сектора" по той же причине.

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