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    Политика

    Пресс-секретарь "Правого сектора" прокомментировал свой заочный арест в РФ

    (обновлено: )146
    Артем Скоропадский прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте и международном розыске. Он отметил, что бывает только на территории Украины.
    Артем Скоропадский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь "Правого сектора", гражданин России, Артем Скоропадский прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте и международном розыске. Об этом Скоропадский заявил Inforesist.

    Он, в частности, заявил, что в Россию ехать не собирается.

    "Выкрасть могут, а где могут задержать? Я только на территории Украины бываю. Выкрасть могут, по крайней мере при Януковиче был один такой случай, когда активиста выкрали. Когда я шел в "Правый Сектор", я знал куда я шел", — отметил Скоропадский, добавив, что не удивлен данному решению.

    Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали главу пресс-службы "Правого сектора" Артема Скоропадского. Также заочно арестованы еще два гражданина РФ, причастные к деятельности "Правого сектора".

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