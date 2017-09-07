Пресс-секретарь "Правого сектора" прокомментировал свой заочный арест в РФ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь "Правого сектора", гражданин России, Артем Скоропадский прокомментировал решение российского суда о его заочном аресте и международном розыске. Об этом Скоропадский заявил Inforesist.

Он, в частности, заявил, что в Россию ехать не собирается.

"Выкрасть могут, а где могут задержать? Я только на территории Украины бываю. Выкрасть могут, по крайней мере при Януковиче был один такой случай, когда активиста выкрали. Когда я шел в "Правый Сектор", я знал куда я шел", — отметил Скоропадский, добавив, что не удивлен данному решению.

Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали главу пресс-службы "Правого сектора" Артема Скоропадского. Также заочно арестованы еще два гражданина РФ, причастные к деятельности "Правого сектора".