Появились кадры дебоша экс-бойцов "Правого сектора" в Одессе

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Сотрудники КП "Муниципальная охрана" сообщили "Думской", что в четверг днем к ним обратилась женщина. По ее словам, в районе скейтпарка трое неизвестных в военной форме, имея признаки опьянения, разгуливали с пистолетом и ножом, приставали к прохожим и нанесли телесные повреждения девушке.

"Угрожая оружием сотрудникам муниципальной охраны, правонарушители сообщили о том, что у них имеется при себе граната и они состоят в "Правом секторе". Используя приемы рукопашного боя, два сотрудника КП обезвредили дебоширов и задержали их. При себе у них был обнаружен пистолет и два ножа, гранату у них не нашли", — сказано в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что правонарушители были исключены из ДУК "Правый сектор" за систематическое употребление алкоголя еще в 2015 году. Все трое были доставлены в райотдел.

По информации патрульной полиции, задержанные нанесли телесные повреждения женщине, разбили стеклянную витрину спортивного клуба и разгромили передвижной торговый ларек.

"Конфликт произошел из-за того, что добровольцев якобы обсчитали в киоске. После этого они… попытались перевернуть сооружение. Прибывшие вовремя охранники помешали им это сделать, изрядно намяли бока пьяным бойцам и вызвали на место событий полицию", — говорится в сообщении.

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