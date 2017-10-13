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    Появились кадры дебоша экс-бойцов "Правого сектора" в Одессе

    (обновлено: )51150
    Конфликт с участием мужчин в камуфляже, представившихся бойцами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", произошел в парке Шевченко в Одессе.
    Задержание экс-бойцов добробата в Одессе
    Думская.net

    Кадры дебоша экс-добровольцев смотрите здесь. Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

    Сотрудники КП "Муниципальная охрана" сообщили "Думской", что в четверг днем к ним обратилась женщина. По ее словам, в районе скейтпарка трое неизвестных в военной форме, имея признаки опьянения, разгуливали с пистолетом и ножом, приставали к прохожим и нанесли телесные повреждения девушке.

    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
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    "Угрожая оружием сотрудникам муниципальной охраны, правонарушители сообщили о том, что у них имеется при себе граната и они состоят в "Правом секторе". Используя приемы рукопашного боя, два сотрудника КП обезвредили дебоширов и задержали их. При себе у них был обнаружен пистолет и два ножа, гранату у них не нашли", — сказано в сообщении.

    Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что правонарушители были исключены из ДУК "Правый сектор" за систематическое употребление алкоголя еще в 2015 году. Все трое были доставлены в райотдел.

    По информации патрульной полиции, задержанные нанесли телесные повреждения женщине, разбили стеклянную витрину спортивного клуба и разгромили передвижной торговый ларек.

    "Конфликт произошел из-за того, что добровольцев якобы обсчитали в киоске. После этого они… попытались перевернуть сооружение. Прибывшие вовремя охранники помешали им это сделать, изрядно намяли бока пьяным бойцам и вызвали на место событий полицию", — говорится в сообщении. 

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