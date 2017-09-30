Активисты "Правого сектора" пытались "поздравить" Порошенко - СМИ

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Группа активистов, назвавших себя представителями молодежного крыла "Правого сектора", попыталась проникнуть на закрытую территорию Администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве.

Как сообщает интернет-издание "Страна.ua" о ссылкой на "собственные источники в МВД", происшествие произошло в день рождения Петра Порошенко — 26 сентября.

"Группа подростков решила проверить на прочность оборону "орлов" главы УГОУ Валерия Гелетея и отрядом из нескольких человек перебралась через забор, проникнув ночью на закрытую территорию президентской администрации на Банковой. Как объясняли позже сами юноши, они хотели установить там красно-черный флаг УПА в качестве "знака предупреждения от патриотов" для Порошенко", — пишет издание.

Подростков задержала охрана и передала полиции, однако вскоре активистов отпустили "в виду отсутствия видимого ущерба от их действий".

"Но позже в МВД спохватились и, по данным наших источников, сейчас полицией Печерского района Киева зарегистрировано уголовное производство по факту совершения группового хулиганства, и юным радикалам светит по ч.2 ст.296 УК Украины до 4 лет тюрьмы", — говорится в заметке.

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Напомним, возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел были эвакуировали. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Некоторые политики нашли связь между трагедией в Калиновке и днем рождения президента.