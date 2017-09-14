Требуем статус и льготы! Ультиматум добровольцев в Ровно

РИА Новости Украина

Последнее сессионное заседание Ровенского облсовета стало центральным политическим событием в области на прошлой неделе, пишет Петр Хромых.

Перед началом заседания депутаты, как признавались они сами в частных разговорах с собкором ИA ZIK, ждали, что сессия будет проходить неспокойно, но связывали это с кадровыми назначениями руководителей ряда коммунальных предприятий.

Тем более, что народных избранников перед входом в сессионный зал встречал пикет. Был он немногочисленным, но его участники говорили вещи, которые наталкивают на глубокие размышления.

Ждали кадрового конфликта, а получили ультиматум

По мнению протестующих (работников станции юных натуралистов), отдельные депутаты навязывают коллективу своего руководителя. Причина, как утверждали пикетчики, довольно банальна — станция имеет большой земельный участок в "козырной" зоне города и некоторые круги заинтересованы в том, чтобы отдать участок под застройку.

Но перед началом заседания в зал вошли несколько десятков людей в камуфляжной форме. Они выстроились в несколько рядов в промежутке между депутатскими креслами и президиумом. Позже выяснилось, что это — добровольцы, которые принимали участие в боях на востоке Украины и которым еще год назад облсовет обещал предоставить на местном уровне статус ветерана войны-добровольца.

Слово предоставили лидеру добровольцев Роману Ковалю.

Первая фраза его выступления заставила присутствующих в зале прекратить разговоры между собой и слушать внимательно. Он отметил, что добровольцы в количестве 200 человек намеревались ночью зайти в помещение, заблокировать работу рады и не дать возможности провести сессию.

zik Протест добровольцев на заседании Ровенского облсовета

"В октябре прошлого года мы обратились по поводу признания добровольцев участниками войны, и с того времени документы где-то бродят по кабинетам, и никто не может сказать, где они. Вы понимаете, что если бы не эти ребята, которые кладут свою жизнь на востоке Украины, вы бы в этом зале не сидели. Потому что российский сапог топтал бы эту землю также. Через Украинскую добровольческую армию сегодня прошло около трех тысяч бойцов. Это люди, которые научились убивать, взрывать, уничтожать врага. Не провоцируйте их. Еще раз обращаюсь к вам — три дня для того, чтобы была созвана комиссия и три дня для того, чтобы она начала действовать. Это последнее предупреждение. Больше предупреждений не будет", — отметил Роман Коваль.

Объяснение чиновников по поводу того, почему позитивное для добровольцев решение областного совета в течение года так и не было выполнено, не удовлетворило ни добровольцев, ни отдельных депутатов областного совета.

Начали искать крайнего

Сразу возник вопрос: как такое могло произойти, что решение сессии в течение целого года не выполняется? Дальше — самое интересное, без комментариев.

Николай Драганчук, председатель Ровенского областного совета:

"Ровенская областная рада была одной из первых в Украине, которая приняла решение о признании добровольцев участниками боевых действий. Решение принималось еще в октябре. Дело «с бородой» и сегодня, к сожалению, добровольцы не почувствовали того содействия, на которое они рассчитывают. Совместное распоряжение председателя областного совета, председателя облгосадминистрации подписано, подготовлено и отправлено в управление юстиции".

Алексей Муляренко, председатель Ровенской ОГА:

"Распоряжение было проработано областной администрацией и подписано мной лично и Николаем Николаевичем (председатель облсовета — ред.) потому, что это общее распоряжение, уже довольно давно. И мы должны спросить сегодня, в первую очередь, управление юстиции, чтобы они здесь не переводили стрелки на администрацию в том числе. Документ на подписи сейчас у юстиции. Администрация сделала свое дело давно".

Лилия Тарасюк, начальник отдела областного территориального управления юстиции в Ровенской области:

"Действительно, совместное распоряжение председателя Ровенской областной государственной администрации и председателя областного совета было принято еще в октябре прошлого года, но для того, чтобы оно вступило в законную силу, распоряжение должно быть зарегистрировано в управлении юстиции.

Это распоряжение в течение этого периода несколько раз возвращалось по инициативе разработчика, то есть областной администрации, на доработку, собиралась рабочая группа, распоряжение было проработано, отшлифовано и на сегодня оно в таком виде представлено на государственную регистрацию и может быть зарегистрировано. Оно могло быть зарегистрировано и 1 и 3 и 4 сентября. Однако есть некоторые нюансы, из-за которых наша регистрация может быть отменена.

Сам разработчик, а это областной совет и областная администрация, определил, что в состав комиссии входит представитель СБУ и общественные организации, которые имеют отношение к этому распоряжению. То есть, должно быть согласование СБУ и общественных организаций, если согласование будет сегодня или завтра — распоряжение будет зарегистрировано сразу".

zik Протест добровольцев на заседании Ровенского облсовета

Сразу возник вопрос относительно того, по каким критериям формировалась комиссия и предусмотрена ли она законом, кто определял общественные организации, которые внесены в распоряжение? Дальше всплыла интересная деталь — оказывается перечня этих организаций, по словам Лилии Тарасюк, в распоряжении вообще нет.

"Получается как в сказке — пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что", — поделился с собкором ИA ZIK на условиях анонимности после услышанного один из депутатов облсовета.

По требованию группы депутатов список общественных организаций представителем департамента соцзащиты Алексеем Шамаком все-таки был озвучен. По словам Алексея Шамака, представители всех общественных организаций поставили подписи под документом. Остались только пограничники. Их офис находится в Луцке, но и они, как заверил Алексей Шамак, пообещали согласовать документ.

Поэтому на сессии было решено до конца недели решить проблему и дать добровольцам положительный ответ.

И действительно, в пятницу власть дала ответ на ультиматум, выдвинутый на сессионном заседании в среду. Совместным распоряжением председателей Ровенской ОГА и облсовета утвержден состав комиссии по признанию лиц, которые в качестве добровольцев принимали участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины. В состав комиссии вошли представители облгосадминистрации, облсовета, областные депутаты, военкомата, правоохранительных органов, Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО и общественных организаций.

Таким образом, как уверяет пресс-служба Ровенской ОГА, добровольцы Ровенской области лично или через своего представителя могут подавать документы на получение статуса в департамент социальной защиты населения облгосадминистрации.

Вместе с тем, по словам председателя Ровенской ОГА Алексея Муляренко, чтобы получить полноценный статус участника боевых действий и получать все льготы, предусмотренные Законом «О статусе ветеранов войны», необходимо соответствующее решение на общегосударственном уровне.

Эту информацию собкору ИA ZIK подтвердили и в территориальном управлении юстиции.

Словом, добровольцы, пишите заявления и получайте обещанный год назад статус. А кто виноват в затягивании вопроса?

Давно встал вопрос поиска чиновников-виновников возникшей проблемы. Кое-кто из депутатов даже высказывался по поводу того, что есть указание из центра не давать добровольцам статуса ветерана войны и на местах создаются искусственные препятствия этому. Ни председатель ОГА, ни глава облсовета не опровергли этих предположений. А по поводу виновных чиновников, то их не нашли ни во время сессии, ни после нее. Во всяком случае, сообщений об этом не поступало.

zik Протест добровольцев на заседании Ровенского облсовета

Наверное, и не поступит, потому что во время сессионного накал эмоций никто и не подумал, что под каждым решением совета должен быть пункт: "Контроль за выполнением данного решения возложить на такого-то или такого-то". На кого возлагался контроль за выполнением прошлогоднего решения облсовета относительно добровольцев — ни на сессии, ни после нее не сообщалось.

Читайте также: Последователи Музычко: утром гимн Украины, вечером — грабеж

Удовлетворит ли протестующих принятое уже в конце прошлой недели решение — покажет время. А еще время покажет, будут ли подражать методу достижения цели ровенскими добровольцами и в других областях.