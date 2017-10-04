На фабрике в Сумах прогремел взрыв, есть пострадавшие

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Три человека пострадали в среду днем в результате взрыва на частном предприятии в Сумах, сообщает управление полиции в области на своей странице в Facebook.

"По предварительным данным, во время испытаний взорвался недавно установленный паровой котел для обработки макаронной продукции. Трое пострадавших госпитализированы, полиция открыла уголовное производство", — говорится в сообщении полиции.

Уголовное дело открыто по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

0542.ua На месте взрыва на макаронной фабрике в Сумах, 4 октября 2017

По данным полиции, среди трех пострадавших и владелец предприятия, их состояние сейчас выясняют медики.

Как сообщает полиция, мощность взрыва составила около 4 килограмм в тротиловом эквиваленте.

В январе произошел масштабный пожар в спортклубе в Сумах.