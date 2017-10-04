наверх
04.10.201722:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На фабрике в Сумах прогремел взрыв, есть пострадавшие

    (обновлено: )74
    По предварительным данным, обнародованным полицией, во время испытаний на частном предприятии в Сумах взорвался недавно установленный паровой котел для обработки макаронной продукции.
    На месте взрыва на макаронной фабрике в Сумах, 4 октября 2017
    0542.ua

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Три человека пострадали в среду днем в результате взрыва на частном предприятии в Сумах, сообщает управление полиции в области на своей странице в Facebook.

    "По предварительным данным, во время испытаний взорвался недавно установленный паровой котел для обработки макаронной продукции. Трое пострадавших госпитализированы, полиция открыла уголовное производство", — говорится в сообщении полиции.

    Уголовное дело открыто по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

    0542.ua
    На месте взрыва на макаронной фабрике в Сумах, 4 октября 2017

    По данным полиции, среди трех пострадавших и владелец предприятия, их состояние сейчас выясняют медики.

    Как сообщает полиция, мощность взрыва составила около 4 килограмм в тротиловом эквиваленте.

    В январе произошел масштабный пожар в спортклубе в Сумах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    День и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Логотип ФК Барселона
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?