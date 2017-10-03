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    Под Винницей прекратились взрывы боеприпасов

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    В ГСЧС сообщили, что одиночные взрывы на складах и прилегающей к Калиновке местности прекратились. Открытых очагов горения также нет.
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    ГСЧС

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. На складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области по состоянию на утро вторника, 3 октября, прекратились взрывы боеприпасов.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС Украины.

    "Одиночные взрывы на складах и прилегающей местности прекратились. Открытых очагов горения также нет. Сотрудники экстренных служб продолжают работы по очистке территории от боеприпасов в радиусе 10 км вокруг военного склада. Продолжает оставаться закрытым воздушное пространство в радиусе 5 км от эпицентра пожара", — сообщает ГСЧС.

    Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    Как сообщили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). Однако остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от Калиновки.

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