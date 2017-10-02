Эксперт: взрывы держат страну в напряжении

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Калиновке ситуация понемногу стабилизируется и возобновляется учебный процесс. По крайней мере, об этом заявляли в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем все еще продолжается ликвидация последствий взрывов на военных складах в Калиновке. Как сообщается, к проведению работ по разминированию технической территории арсенала привлечены 50 групп разминирования Вооруженных сил Украины, а это почти 250 человек и 50 единиц техники.

За время ликвидации последствий пожара в Калиновке два человека получили травмы, погибших нет. Уже удалось восстановить газоснабжение шести тысяч абонентов в Калиновке и близлежащих селах. Также возобновлено движение автотранспорта на дороге Житомир-Могилев-Подольский, железнодорожного транспорта на перегоне Сосонка-Калиновка.

REUTERS Yurii Basiuk Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

Пожар и взрывы на складах боеприпасов возле Калиновки начались вечером 26 сентября. В связи с этим из окрестных населенных пунктов эвакуировали более 30 тысяч человек, но уже буквально через два-три дня почти все эвакуированные смогли вернуться домой.

Следствие рассматривает несколько версий взрывов на складах боеприпасов. По словам генпрокурора Юрия Луценко, основные из версий — диверсия и халатность. Именно по факту диверсии Военная прокуратура открыла уголовное производство.

Итоги того, как спасатели ликвидировали пожар на военном складе, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генерал-майор гражданской защиты, экс-заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Квашук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається на військових складах в Калинівці? Детонація снарядів повністю припинилася?

— Протягом останньої доби відбулося шість вибухів. Всі вони відбулися на території арсеналу. Як такої загрози для населення немає.

Що ви в цілому можете сказати про те, як діяли рятувальники і як ліквідували пожежу на військовому складі в Калинівці? Як спрацювали в цій ситуації?

— Моя оцінка, що під час ліквідації надзвичайної ситуації на арсеналі боєприпасів в Калинівці, рятувальна служба спрацювала добре. Затримки з розгортанням зведеного пожежного загону не було. Керівництво і управління взяли повністю на себе відразу ж після виникнення надзвичайної ситуації, і не відбулося перш за все великої пожежі. Немає стільки травмованих і загиблих людей, яких ми могли б очікувати. Як на мою думку, то основна заслуга в тому, що влітку були проведені командно-штабні тренування як раз питанням стояло вибухи на складах арсеналу боєприпасів в місті Калинівка. Тому рятувальні служби були готові. Вони були натреновані і знали, як діяти. Також хочу зазначити, що зв'язок був стабільний, надавали допомогу всі оператори мобільного зв'язку. Тому люди були поінформовані. І евакуація пройшла досить швидко. Як правило, на 95% були використані засоби. І також були навіть залучені автобуси, хоча автобуси, ті, що були пригнані для того, щоб перевозити людей, вони не були в повній мірі завантажені, тому що люди повиїжджали на власному транспорті. Зараз працює оперативний штаб, тримається під контролем, усуваються недоліки і усуваються ті наслідки надзвичайних ситуацій, які виникли під час вибухів на складах боєприпасів. Працюють в повному режимі, і я думаю, що до кінця цього тижня всі наслідки надзвичайної ситуації будуть повністю усунуті.

Тобто для локалізації і гасіння пожежі два-три дні - це дуже непоганий результат?

— Так, я скажу, що це дуже оперативно. Тут слід сказати, що була залучена і пожежна авіація. І досить швидко були сконцентровані пожежні танки. Зараз їх там дев'ять одиниць, також інженерні машини розгородження. Їх там на сьогодні п'ять одиниць. Це той транспорт, який може працювати в зоні вибухів і ліквідовувати пожежу безпосередньо на місці загоряння на складах боєприпасів.

Які негласні правила евакуації? Як вона повинна проходити? Що найнеобхідніше потрібно брати з собою? facebook.com/DronariumUkraine После Калиновки. Начальник Генштаба – под "крышей" Порошенко

— Так, звичайно, потрібно, щоб в кожного була підготовлена валізка на випадок надзвичайної ситуації. Особливо той, хто знаходиться в зонах ураження, таких, як склади боєприпасів, таких, як підприємства хімічної небезпеки, таких, як в зонах підтоплення, зонах можливих зсувів. Тобто люди, які живуть, вони знають. Їх інформують про те, що вони знаходяться в зоні ураження. Наприклад, від аміаку для зберігання продуктів. Тобто якщо людина знає, що вона знаходиться в зоні ураження, вона повинна мати тривожну валізку. Взагалі це, як правило, повинно бути у всіх. В тривожній валізці повинні бути найнеобхідніші речі по сезону, який є, також ліки, документи і якісь кошти на день-два для того, щоб можна було купити води або докупити ліків яких треба і пересуватися в тому напрямку, куди буде вказано службами рятування.

Якщо порівнювати ліквідацію пожеж в Калинівці зі Сватово і Балаклією, що можете сказати? Чому в Калинівці ліквідували пожежу більш оперативно?

— Я можу сказати одне, що в Калинівці діяли всі служби найбільш організовано. Зроблені висновки по ліквідації пожежі в Балаклії й в Сватово. Були стягнуті необхідні сили, засоби для негайної ліквідації надзвичайної ситуації. А також всі інші служби, які були натреновані і знали свій порядок дій. Також хотів би сказати, що не аби яку роль тут зіграли надзвичайній ситуації. Це розташування змішаного лісу поряд з арсеналом боєприпасів. Тому що цей ліс не дав можливості великого розльоту реактивних снарядів зі складів боєприпасів, і затримав їх. І якби не було цього лісу, то наслідки були б набагато важчі для населення і для будівель і мешканців.

Чи є такі арсенали в Київській області?

— Найбільший склад, який був загрозою для киян, був в Коцюбинському. Він на сьогодні ліквідований. Вивезені всі боєприпаси з нього. Я особисто брав участь у вивезенні, у закритті цього сховища боєприпасів. Це який найнебезпечніший. Але я хочу сказати, що в Київській області також є склади боєприпасів. І є вони по всій Україні. Але їхні запаси і потужності по зберіганню боєприпасів зовсім різні. Найбільші склади — це як раз були в Балаклії і в Калинівці. Це одні з найбільших арсеналів боєприпасів, які мали найбільшу місткість по зберіганню боєприпасів.

Що саме зберігається на цих складах? REUTERS Gleb Garanich Загадка взрывов в Калиновке: версии властей, реакция в США

— Я зараз не маю також можливості розповідати де що знаходиться, але те, що є на території Київської області, склади боєприпасів, це однозначно. Вони не становлять загрози для населення. Тому що розміщені в таких місцях, де є невелика ймовірність ураження прилеглих будівель і мешканців.

Свое мнение о том, как проходила ликвидация пожара в Калиновке, выразили также слушатели Голоса Столицы.

Константин: Я полковник МЧС и бывший советник министра. Нам надо просто в стране четко понимать, что есть спасательные службы, и есть система, которая должна заниматься защитой населения. Когда вы задаете вопрос относительно, как сработали пожарные, они сработали вполне правильно, четко и без каких-то вопросов. Когда я слышу, что эвакуация была проведена правильно и четко, то, извините, я 15 лет занимался организацией эвакуации населения в стране. И могу сказать, что этот вопрос у нас практически на нулевой отметке. Потому что эти вопросы должны осуществляться планово. Подобного рода мероприятия должны выполнять, как минимум, председатели эвакуационных комиссий, которых нет. У нас нет ни эвакуационных комиссий. У нас нет руководителей сборных эвакуационных пунктов. У нас нет фактически обеспечения транспортного. То есть службы так называемые гражданской обороны или гражданской защиты практически не работают. У нас есть верховный главнокомандующий, но у нас нет начальника гражданской защиты или гражданской обороны. Это возложено на такую комиссию Кабмина, то есть ни на кого. При Кабмине не существует органа, который бы занимался организацией защиты. То есть ГСЧС сегодня фактически не имеет задач как военного так и фактически решения проблем таких глобальных, когда стоит вопрос действительно об эвакуации такого города как Мариуполь, и тому подобных. Посмотрите, у нас на Балаклею выезжает лично премьер, на Калиновку выезжает премьер. А эти вопросы должны выполняться, максимум начальником гражданской обороны той области, где это происходит. У нас ликвидацией последствий таких чрезвычайных ситуаций занимается чуть ли не вся страна. Это неправильно. У нас нет системы. Мы каждую чрезвычайную ситуацию решаем как с чистого листа. Это действительно подготовленный полковник, который вышел из системы гражданской обороны и уже понимает, как чрезвычайные ситуации, то есть пожары, взрывы, и есть понимание решения системных вопросов. Поэтому мы увидели большую разницу между Балаклеей и Калиновкой. Но если говорить с государственной точки зрения, извините, это все проблемы с чистого листа.

Петр Григорьевич, Киев: Как по мне, нормально сработали. Все у нас службы на таком уровне, на котором общий уровень государства. Я, например, очень был возмущен или недоволен тем, что контроль сняли, проверку. То же самое и в пожарной системе и в других. Я когда-то работал на энергетике и у нас все время был энергонадзор, который приходил и проверял. Но партийные органы могли, конечно, надавить, как и сейчас. Но полностью снять, извините, что там брали деньги. Но так это же надо было бы бороться с тем, чтобы не брали деньги, потому что система такая у нас была, что все брали деньги. А относительно конкретной этой ситуации, я могу сказать, что там все нормально. Единственное, что мне непонятно, почему полковник и подполковник вдруг пьяные были.

Віталій, Київ: Стосовно того, що Анатолій Матіос сказав, що офіцери п'яні, я вам скажу, що в останній час вони всюди, котрі не на Сході.

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К слову, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если во взрыве на складе боеприпасов под Винницей и применялся беспилотник, то он был запущен с украинской территории. А военный эксперт Сергей Ковтун прокомментировал, что многие склады с боеприпасами до сих пор охраняет ВОХР, а давно уже пора подобные стратегические объекты перевести под охрану ВСУ или Нацгвардии.