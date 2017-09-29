КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Житомирской области в пятницу ночью сожгли автомобиль женщины-депутата Житомирского областного совета от партии "УКРОП", сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается, ночью 29 сентября в Барановское отделение полиции поступило сообщение о вероятном поджоге автомобиля, принадлежащего жительнице поселка Первомайск. На месте инцидента сотрудники следственно-оперативной группы полиции выяснили, что авто Hyundai Santa Fe принадлежит 47-летней местной жительнице и находится во дворе многоэтажного дома.

Работники УГСЧС локализовали возгорание.

Евгения Кравчук в Facebook В Житомирской области сожгли авто депутата облсовета

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия, предварительная правовая квалификация которого — ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Окончательная квалификация будут определена после выводов специалистов о причинах пожара.

Как сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук, сожженный автомобиль принадлежит председателю ячейки этой политсилы в Житомирском областном совете Наталье Кокитко.

Скриншот сообщения

Ранее СМИ сообщили, что убит депутат горсовета Михаил Бинусов, его расстреляли из автомата Калашникова. Незадолго до нападения он был назначен исполняющим обязанности директора департамента ЖКК Черкасского горсовета.

В свою очередь пресс-служба политсилы "УКРОП", чью ячейку погибший возглавлял в городе, сообщила, что преступники совершили более 20 выстрелов из автомата в сторону депутата.