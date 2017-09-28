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    В Докучаевске идет бой - соцсети

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (159)

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    Горожане в социальных сетях сообщают, что в части Докучаевска отсутствует газоснабжение, в некоторых районах города видны возгорания.
    Последствия обстрела в Докучевске. Архивное фото
    informator.lg.ua

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Жители Докучаевска, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР в социальных сетях сообщают о том, что вокруг города начались боевые действия.

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    В части города отсутствует газоснабжение, в некоторых районах видны возгорания. По предположениям горожан, используются зенитные орудия и БМП.

    Напомним, на днях наблюдательный пункт СЦКК в Докучаевске попал под обстрел. 

    ​Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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