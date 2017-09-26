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    Атака на дом нардепа Березы. Полиция раскрыла детали

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    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (116)

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    Полиция сообщила, что 23 сентября злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в селе Чумаки Днепропетровской области, а позже - автомобиль Nissan. Фамилии не назывались.
    Нападение на дом Юрия Березы в Днепропетровской области
    ГУ НП в Днепропетровской области

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Мужчина пытался сжечь дом и автомобиль в селе Чумаки Днепропетровской области, он задержан, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Согласно сообщению, при задержании он угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские.

    "23 сентября 2017 года около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль Nissan, припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", — сказано в сообщении. 

    ГУ НП в Днепропетровской области
    Нападение на дом Юрия Березы в Днепропетровской области

    За совершение преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года рождения. Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

    В свою очередь "Украинская правда" пишет, что дом принадлежит народному депутату Юрию Березе ("Народный фронт").

    Согласно информации в электронной декларации Березы, дом в селе Чумаки зарегистрирован на его жену. В НФ подтвердили, что это дом нардепа, но гостевой. По информации издания, задержанный мужчина был избит.

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    При этом, по данным Insider, задержанный находится в тяжелом состоянии, у него сломаны четыре позвонка, диагностирована внутричерепная гематома. В настоящее время мужчина находится в реанимации в Кривом Роге. По информации источников, травмы нанесены самим депутатом.

    Ранее СМИ сообщили, что в дом жены депутата Березы ворвался пациент психбольницы с гранатой. 

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