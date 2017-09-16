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    На территории сгоревшего в Одессе лагеря не было воды для тушения

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (8)

    (обновлено: )8301
    В результате масштабного пожара в детском муниципальном лагере "Виктория" в Одессе, по последним данным, погибли три ребенка. Многим из детей, находившихся в лагере, требуется помощь психолога.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. На территории горевшего в ночь на субботу детского лагеря в Одессе "Виктория" не оказалось воды для тушения, в связи с этим пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, чтобы потушить пожар, сообщает местное издание "Думская".

    В результате масштабного пожара в детском муниципальном лагере "Виктория" в Одессе, по последним данным, погибли три ребенка, еще несколько получили травмы, выпрыгивая из окон, а также отравились дымом. 

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

    "Несмотря на то, что на территории детского лагеря "Виктория" есть и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения там не оказалось. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания", — говорится в сообщении со ссылкой на старшего помощника начальника дежурной смены майора гражданкой защиты Евгения Кавуна.

    Также СМИ сообщают, что пожарный гидрант на территории лагеря оказался нерабочим. 

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщалось об исчезновении троих учащихся.

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    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

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