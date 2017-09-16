Второе тело найдено на месте пожара в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. На месте крупного пожара в детском муниципальном лагере "Виктория" в Одессе выявлено второе тело, передает с места происшествия корреспондент интернет-издания "Думская".

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщалось об исчезновении троих учащихся.

Ранее в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области подтвердили обнаружение тела на месте пожара. При этом спасатели подчеркнули, что до экспертизы рано говорить, кому оно принадлежит — ребенку или взрослому человеку.

Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

На данный момент ликвидация последствий возгорания продолжается.