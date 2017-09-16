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    Второе тело найдено на месте пожара в детском лагере в Одессе

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (6)

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    На данный момент в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области подтвердили обнаружение лишь одного тела на месте пожара. Также спасатели надеются, что троим пропавшим девочкам удалось выжить.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. На месте крупного пожара в детском муниципальном лагере "Виктория" в Одессе выявлено второе тело, передает с места происшествия корреспондент интернет-издания "Думская". 

    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Facebook Андрей Танцюра
    Крупный пожар в детском лагере в Одессе

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщалось об исчезновении троих учащихся.

    Ранее в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области подтвердили обнаружение тела на месте пожара. При этом спасатели подчеркнули, что до экспертизы рано говорить, кому оно принадлежит — ребенку или взрослому человеку. 

    Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

    На данный момент ликвидация последствий возгорания продолжается. 

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