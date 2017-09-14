В Харьковской области сбежал опаснейший преступник

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области в городе Змиев во время выполнения работ на заводе сбежал заключенный-рецидивист. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции на своей странице в Facebook.

Пресс-служба Нацполиции В Харьковской области сбежал опасный преступник

Случилось ЧП во вторник, 12 сентября. Разыскивается 32-летний Коробка Максим Владимирович, который ранее неоднократно был судим.

Особые приметы уголовника: рост 187 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. На предплечье левой руки есть татуировка в виде изображения змеи, на плече левой руки татуировка в виде абстракции, на внутренней поверхности плеча с левой стороны татуировка в виде иероглифов.

Ранее сообщалось, что в следственных изоляторах Украины находятся более 120 украинских военных, из них более 100 — на территории Донецкой и Луганской областей.