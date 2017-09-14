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    В Харьковской области сбежал опаснейший преступник

    (обновлено: )251
    Как сообщает областное управление Национальной полиции на своей странице в Facebook, разыскивается 32-летний Коробка Максим Владимирович, который ранее неоднократно был судим.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области в городе Змиев во время выполнения работ на заводе сбежал заключенный-рецидивист. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции на своей странице в Facebook.

    Пресс-служба Нацполиции
    В Харьковской области сбежал опасный преступник

    Случилось ЧП во вторник, 12 сентября. Разыскивается 32-летний Коробка Максим Владимирович, который ранее неоднократно был судим.

    Особые приметы уголовника: рост 187 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. На предплечье левой руки есть татуировка в виде изображения змеи, на плече левой руки татуировка в виде абстракции, на внутренней поверхности плеча с левой стороны татуировка в виде иероглифов.

    Ранее сообщалось, что в следственных изоляторах Украины находятся более 120 украинских военных, из них более 100 — на территории Донецкой и Луганской областей.

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