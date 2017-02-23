Один из фигурантов "дела Онищенко" сбежал - Холодницкий

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Один из фигурантов "дела Онищенко" Сергей Свиченко не внес залог и сбежал, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Против народного депутата Александра Онищенко ранее было возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

По словам главы САП, недавно подозреваемым по указанному делу было сообщено о завершении досудебного следствия, а стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами уголовного производства.

"Однако, изъявили желание знакомиться с материалами не все. Один из подозреваемых, в отношении которого суд отказал в применении меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно Сергей Свиченко, сбежал, как в июле прошлого года это сделал его "шеф" господин Онищенко", — написал Холодницкий на своей странице в Facebook.

Он добавил, что каждое из ходатайств прокуроров САП об аресте подозреваемых по "газовому делу" является обоснованным, и неприменение к ним меры пресечения — заключение под стражу — "является фактическим "билетом" в бегство".

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В заключение он добавил, что в уголовном производстве, кроме Александра Онищенко, в розыск объявлены еще восемь подозреваемых.

Напомним, Сергей Свиченко — экс-директор ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест", шесть месяцев находился под домашним арестом. В соответствии с нормами УПК, совокупный срок содержания лица под домашним арестом не может превышать шести месяцев.

Верховная Рада ранее дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.