В Киеве мужчина сбежал от полицейских, оставив сумку с гранатами

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева полицейские обнаружили две гранаты. Во время патрулирования района около двух часов ночи правоохранители увидели подозрительного мужчину на ул. Елены Телиги, который сразу бросился наутек и оставил свою сумку.

ГУ Нацполиции в Киевской области В Шевченковском районе Киева полицейские обнаружили две гранаты.

При осмотре содержимого сумки полицейские обнаружили кошелек, два предмета, похожих на гранаты, и запалы. Их изъяли и направили на соответствующую экспертизу.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до семи лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления владельца боеприпасов.

Напомним, сотрудники полиции Донецкой области задержали военнослужащего, который ехал на лечении и захватил с собой из зоны военной операции шесть гранат Ф-1 и гранату РГД.