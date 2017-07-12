наверх
12.07.201719:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве мужчина сбежал от полицейских, оставив сумку с гранатами

    Тема:

    Рост криминала в Украине (299)

    (обновлено: )14
    При осмотре содержимого сумки полицейские обнаружили кошелек, два предмета, похожих на гранаты, и запалы. Их изъяли и направили на соответствующую экспертизу.
    В Шевченковском районе Киева полицейские обнаружили две гранаты
    ГУ Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева полицейские обнаружили две гранаты. Во время патрулирования района около двух часов ночи правоохранители увидели подозрительного мужчину на ул. Елены Телиги, который сразу бросился наутек и оставил свою сумку.

    ГУ Нацполиции в Киевской области
    В Шевченковском районе Киева полицейские обнаружили две гранаты.

    При осмотре содержимого сумки полицейские обнаружили кошелек, два предмета, похожих на гранаты, и запалы. Их изъяли и направили на соответствующую экспертизу.

    Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до семи лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления владельца боеприпасов.

    Напомним, сотрудники полиции Донецкой области задержали военнослужащего, который ехал на лечении и захватил с собой из зоны военной операции шесть гранат Ф-1 и гранату РГД.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа