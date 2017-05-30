В Киеве водитель Lexus сбил троих человек и сбежал

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В результате ДТП, произошедшего в ночь на вторник на выезде из Киева, пострадали три человека. Все они госпитализированы с тяжелыми травмами.

Авария произошла на Харьковской площади, когда водитель Lexus пытался проскочить на красный свет светофора.

"Во время этого в машину врезался седан красного цвета, который начал движение на зеленый свет. Изменив траекторию от удара, Lexus продолжил движение по Бориспольскому шоссе в направлении из Киева и боком сбил трех людей, которые стояли возле подземного перехода, ожидая попутные автомобили", — сообщает espreso.tv.

http://ru.espreso.tv/ ДТП с участием Lexus в Киеве, 30 мая 2017

По словам очевидцев, водитель серебристого Lexus вышел из авто и скрылся в неизвестном направлении.

Водитель седана также покинул место происшествия.

"Пассажир — мужчина не украинской национальности — также пытался убежать, но его успели вернуть свидетели аварии", — говорится в сообщении.

espreso.tv ДТП с участием Lexus в Киеве, 30 мая 2017

На месте работала следственно-оперативная группа.

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