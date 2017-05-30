наверх
30.05.201711:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве водитель Lexus сбил троих человек и сбежал

    (обновлено: )55
    Авария произошла в ночь на вторник на Харьковской площади. Водитель Lexus пытался проскочить на красный свет. После ДТП, в котором серьезно пострадали три человека, он скрылся.
    ДТП с участием Lexus в Киеве, 30 мая 2017
    espreso.tv

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В результате ДТП, произошедшего в ночь на вторник на выезде из Киева, пострадали три человека. Все они госпитализированы с тяжелыми травмами.

    Авария произошла на Харьковской площади, когда водитель Lexus пытался проскочить на красный свет светофора.

    "Во время этого в машину врезался седан красного цвета, который начал движение на зеленый свет. Изменив траекторию от удара, Lexus продолжил движение по Бориспольскому шоссе в направлении из Киева и боком сбил трех людей, которые стояли возле подземного перехода, ожидая попутные автомобили", — сообщает espreso.tv.

    http://ru.espreso.tv/
    ДТП с участием Lexus в Киеве, 30 мая 2017

    По словам очевидцев, водитель серебристого Lexus вышел из авто и скрылся в неизвестном направлении.

    Водитель седана также покинул место происшествия. 

    "Пассажир — мужчина не украинской национальности — также пытался убежать, но его успели вернуть свидетели аварии", — говорится в сообщении.

    espreso.tv
    ДТП с участием Lexus в Киеве, 30 мая 2017

    На месте работала следственно-оперативная группа.

    Накануне вечером водитель такси сбил молодую женщину на улице Колонтаевская в Одессе, она скончалась до приезда медиков. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, пишут местные СМИ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Петр Порошенко
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Поросенок. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе