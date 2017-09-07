наверх
07.09.201720:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Впервые за время "школьного" перемирия погиб военный

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (175)

    (обновлено: )11310
    По данным пресс-центра штаба АТО, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в результате одного из них погиб один украинский военный.
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Впервые с момента объявления последнего, "школьного" перемирия в зоне АТО погиб военный, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    facebook.com/yan.dobronosov
    "Антироссия" и изоляция Донбасса. Трезвый анализ речи Порошенко в Раде

    "На донецком направлении, в окрестностях Зайцево, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб один украинский военный", — говорится в сообщении.

    В целом, по данным военных, с начала суток обстановка в районе проведения военной операции "несколько обострилась".

    "В целом, с полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии", — говорится в сообщении.

    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "школьном перемирии" в Донбассе с полуночи 25 августа.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Погребинский
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    МИД Польши. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия