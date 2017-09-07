Впервые за время "школьного" перемирия погиб военный

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Впервые с момента объявления последнего, "школьного" перемирия в зоне АТО погиб военный, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

"На донецком направлении, в окрестностях Зайцево, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб один украинский военный", — говорится в сообщении.

В целом, по данным военных, с начала суток обстановка в районе проведения военной операции "несколько обострилась".

"В целом, с полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии", — говорится в сообщении.

Пресс-центр штаба АТО/Facebook

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "школьном перемирии" в Донбассе с полуночи 25 августа.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.