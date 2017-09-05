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    Происшествия

    Взрыв во дворе. Мужчина подорвал себя в Киевской области

    (обновлено: )7001
    По данным полиции, мужчина до трагического инцидента неоднократно высказывал мысль о самоубийстве. Медикам спасти жизнь мужчине не удалось и от полученных травм он скончался на месте.
    Граната РГД-5. Архивное фото
    ГУ НП

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Мужчина подрвал себя гранатой в селе Фурсы Киевской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными измельченными ранениями. Медикам спасти жизнь мужчине не удалось и от полученных травм он скончался на месте", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что мужчина до трагического инцидента неоднократно высказывал мысль о самоубийстве.

    ГУ Нацполиции в Киевской области
    Мужчина подрвал себя гранатой в селе Фурсы Киевской области

    На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства — обломки взрывного устройства РГД-5, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное вбиство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина во дворе нашел растяжку из гранаты.

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