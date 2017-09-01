Силовики заявили о применении ополченцами Донбасса гранатометов

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 24 раза открывали огонь по позициям военных, сообщает в пятницу пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО).

"Оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций, используя в основном стрелковое оружие… Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО", — говорится в сообщении пресс-центра в соцсети Facebook.

Большая часть обстрелов зафиксирована на донецком направлении. Сообщается, что огонь велся из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по позициям силовиков в районе Авдеевской промзоны, шахты "Бутовская", населенных пунктов Зайцево и Пески.

Отмечается, что на луганском направлении из гранатомета были обстреляны укрепления силовиков вблизи Катериновки. По информации пресс-центра, на приморском направлении в конце дня обстрелов не было.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.