наверх
05.09.201715:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожской области мужчина во дворе нашел растяжку из гранаты

    (обновлено: )15310
    Выйдя во двор, мужчина заметил на подоконнике гранату, от которой тянулась специальная нить. Сотрудники СБУ, прибывшие на место происшествия, обнаружили растяжку из гранаты РГД-5.
    В Запорожской области мужчина во дворе нашел растяжку из гранаты
    verge.zp.ua

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Житель Запорожской области едва не погиб в собственном дворе от взрыва гранаты, передает Медиа центр Энергодар.

    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой
    Скриншот с сайта Facebook
    Почем гранатомет? А гранатка? Скандалы с торговлей оружием в Украине

    Сообщается, что инцидент произошел 1 сентября в селе Балки (Васильевский район).

    Выйдя во двор, мужчина заметил на подоконнике гранату, от которой тянулась специальная нить.

    Сотрудники СБУ, прибывшие на место происшествия, обнаружили растяжку из гранаты РГД-5. Взрывотехники обезвредили систему.

    По факту покушения на жизнь человека открыто уголовное производство. 

    Напомним, 18 августа, в Днепре на Слобожанском проспекте, 14, в окно квартиры неизвестные бросили гранату.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии