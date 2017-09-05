В Запорожской области мужчина во дворе нашел растяжку из гранаты

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Житель Запорожской области едва не погиб в собственном дворе от взрыва гранаты, передает Медиа центр Энергодар.

Сообщается, что инцидент произошел 1 сентября в селе Балки (Васильевский район).

Выйдя во двор, мужчина заметил на подоконнике гранату, от которой тянулась специальная нить.

Сотрудники СБУ, прибывшие на место происшествия, обнаружили растяжку из гранаты РГД-5. Взрывотехники обезвредили систему.

По факту покушения на жизнь человека открыто уголовное производство.

Напомним, 18 августа, в Днепре на Слобожанском проспекте, 14, в окно квартиры неизвестные бросили гранату.