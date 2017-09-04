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    Под Киевом подросток два месяца насиловал 8-летнего мальчика

    (обновлено: )48001
    Согласно данным, подросток насиловал мальчика с июня по август. Подозреваемый взят под стражу на 2 месяца. Сейчас в уголовном производстве назначен ряд экспертиз.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Обухове Киевской области 14-летний подросток в течение 2 месяцев насиловал восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Суд арестовал парня на 2 месяца.

    Установлено, что указанная противоправная деятельность длилась с июня по август текущего года по месту жительства.

    Несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.

    По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу на 2 месяца. Сейчас в уголовном производстве назначен ряд экспертиз. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

    Напомним, супруги в США в течение 10 лет насиловали приемного ребенка из России.

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