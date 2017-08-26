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    В Одесской области отчим изнасиловал 11-летнюю девочку

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (629)

    (обновлено: )3101
    Мужчина, который проживал ранее с матерью пострадавшей, связал ребенка, изнасиловал и пытался задушить, после чего сбежал с места инцидента. Ведется розыск преступника.
    Патрульные полицейские в Одессе
    Трасса Е-95

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители Одесской области разыскивают 39-летнего злоумышленника, который подозревается в изнасиловании 11-летней жительницы села Десантное.

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    "В дежурную часть поступило сообщение от мамы ребенка о том, что ее бывший сожитель изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Мужчина и женщина сожительствовали на протяжении последнего года, но буквально за несколько дней до происшествия разошлись. Несмотря на это, мужчина продолжал проживать в доме своей бывшей гражданской жены", — пишет bessarabiainform.com.

    По данным СМИ, пока матери ребенка не было дома, злоумышленник связал девочку, изнасиловал ее и пытался задушить, после чего сбежал с места инцидента.

    Ранее сообщалось, что под Киевом сексуальный маньяк изнасиловал двух девушек.

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