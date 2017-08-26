В Одесской области отчим изнасиловал 11-летнюю девочку

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители Одесской области разыскивают 39-летнего злоумышленника, который подозревается в изнасиловании 11-летней жительницы села Десантное.

"В дежурную часть поступило сообщение от мамы ребенка о том, что ее бывший сожитель изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Мужчина и женщина сожительствовали на протяжении последнего года, но буквально за несколько дней до происшествия разошлись. Несмотря на это, мужчина продолжал проживать в доме своей бывшей гражданской жены", — пишет bessarabiainform.com.

По данным СМИ, пока матери ребенка не было дома, злоумышленник связал девочку, изнасиловал ее и пытался задушить, после чего сбежал с места инцидента.

Ранее сообщалось, что под Киевом сексуальный маньяк изнасиловал двух девушек.