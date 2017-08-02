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    В Днепропетровской области на кладбище изнасиловали 12-летнюю девочку

    (обновлено: )47701
    Сообщается, что девочка встретилась с малознакомым парнем, выбравшись из дома, пока спали ее родные. Она утверждает, что насильник не пользовался средствами контрацепции.
    Задержание
    RIA News Игорь Зарембо

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина ночью изнасиловал 12-летнюю девочку возле кладбища в городе Подгороднее Днепропетровской области.

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    "Пострадавшая договорилась о встрече с малознакомым парнем, с которым они общались в соцсетях. Пока все спали, девочка тайком вышла из дома, перелезла через забор и пошла в сторону кладбища, где должна была состояться встреча. В переулке к ней подошел неизвестный, прижал ее к забору, закрыл рот рукой и изнасиловал. После этого девочка вернулась домой",  — сообщает подробности Информатор.

    По словам девочки, во время изнасилования злоумышленник не предохранялся, поэтому она украла у мамы 100 гривен, чтобы купить тест на беременность. Позже сожгла тест вместе с постельным бельем на заднем дворе дома. Почему решила сжечь белье — объяснить не смогла.
    Полицейских вызвала мама потерпевшей девочки.

    Правоохранители также отмечают, что девочка путается в показаниях, но обо всем произошедшем рассказывает спокойно и настаивает на изнасиловании. Предварительно, физический контакт подтверждается. Было ли это изнасилование, или все произошло по обоюдному согласию, будет выяснять следственно-оперативная группа Днепропетровского отделения полиции.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве 30 июля умер 46-летний задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки. Как отмечается, мужчина получил травму на лестнице в СИЗО.

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