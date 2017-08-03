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    Супруги в США в течение 10 лет насиловали приемного ребенка из России

    (обновлено: )20510
    По заявлению зампрокурора округа Санта-Клара Оан Тран, подвергшийся насилию усыновленный мальчик сейчас ведет вполне нормальную жизнь. Супругам дали 24 и 12 лет тюрьмы.
    Задержание
    flickr.com/Keith Allison

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Супруги из города Лос-Гатос (штат Калифорния) получат 24 и 12 лет тюрьмы за насилие над приемным ребенком из России, сообщила местная газета Mercury News.

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    По ее данным, супруги Ральф Флинн, которому 73 года, и Каролин Флинн, которой 44, признали себя виновными и пошли на сделку с правосудием. Муж получит 24 года тюрьмы, жена — 12 лет. Ральф Флинн признался в насильственных действиях сексуального характера против приемного сына в течение 10 лет, начиная с того момента, когда мальчику было 9 лет. Каролин Флинн призналась, что присоединилась к преступным действиям мужа, когда их приемному сыну было 15 лет.

    По заявлению зампрокурора округа Санта-Клара Оан Тран, подвергшийся насилию усыновленный ребенок сейчас ведет вполне нормальную жизнь. "У него есть подруга, работа и место, где жить. Он смог по-настоящему восстановиться", — сказала Тран.

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    По словам прокурора, сделка обвиняемых с правосудием позволила жертве не свидетельствовать публично в суде.

    "Дело разрешилось отлично. Мы фактически имеем пожизненный приговор для Ральфа Флинна и длительный тюремный срок для его жены", — сказала Тран.

    Ранее сообщалось, что в николаевском СИЗО умер рецидивист, изнасиловавший школьницу

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