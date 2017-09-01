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    Происшествия

    Во Львовской области сожгли Mitsubishi Pajero сотрудника СБУ

    (обновлено: )63
    По данным ГСЧС, спасатели погасили огонь за 20 минут, однако машина полностью сгорела. Причина возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.
    Огнетушитель
    Из открытых источников

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Mitsubishi Pajero сотрудника Службы безопасности сгорел в ночь на пятницу в Трускавце Львовской области, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

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    Спасатели погасили огонь за 20 минут, однако машина полностью сгорела.

    "Огонь уничтожил автомобиль и повредил кровлю пристройка дома", — говорится в сообщении.

    Причина возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

    По данным львовских СМИ, автомобиль принадлежит 45-летнему местному жителю, который является сотрудником СБУ. На данный момент в Управлении СБУ во Львовской области не подтвердили, но и не опровергли, что авто принадлежало их сотруднику, сообщает ZAXID.NET.

    Полиция квалифицировала инцидент как поджог и открыла уголовное производство по ч.2 ст. 352 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг).

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске дотла сгорел цыганский табор.

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