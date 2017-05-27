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    Экономика

    В Mitsubishi заявили, что готовы построить завод в Украине

    (обновлено: )10501
    Глава Mitsubishi заявил о возможности строительства автосборочного предприятия во время визита в Украину для передачи первой партии гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV Нацполиции Украины.
    Логотип Mitsubishi
    flickr.com/viZZZual.com

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко не исключает, что с ростом украинского рынка и увеличением спроса, Mitsubishi Motors может построить в Украине автосборочное предприятие. Об этом сообщает Finance.ua.

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    Об этом глава автокомпании рассказал во время визита в Украину для передачи первой партии гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV Нацполиции Украины.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что материально-техническую базу Национальной полиции Украины пополнили 635 служебных автомобилей японского производства.

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