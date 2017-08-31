В Ивано-Франковске дотла сгорел цыганский табор

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Пожар произошел в таборе ромов в Ивано-Франковске.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно", — пишет blitz.if.ua.

blitz.if.ua Пожар в цыганском таборе в Ивано-Франковске

Ранее сообщалось, что в Мукачево ромы напали на мужчину у автовокзала. Сообщалось, что два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.

Также сообщалось, что во Львове полиция обыскала помещение, в котором живут пятнадцать ромов из Закарпатской области.