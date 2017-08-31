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    В Ивано-Франковске дотла сгорел цыганский табор

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    По данным местных СМИ, на месте инцидента ранее располагался небольшой табор ромов. Пострадавших в результате возгорания нет, однако пока неизвестно, что стало причиной пожара.
    Пожар в цыганском таборе в Ивано-Франковске
    blitz.if.ua

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Пожар произошел в таборе ромов в Ивано-Франковске.

    "По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно", — пишет blitz.if.ua.

    blitz.if.ua
    Пожар в цыганском таборе в Ивано-Франковске

    Ранее сообщалось, что в Мукачево ромы напали на мужчину у автовокзала. Сообщалось, что два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.

    Также сообщалось, что во Львове полиция обыскала помещение, в котором живут пятнадцать ромов из Закарпатской области.

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