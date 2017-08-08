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    Киев

    В центре Киева Mitsubishi разбил пять автомобилей

    (обновлено: )20401
    По данным СМИ, в результате ДТП были существенно повреждены "БМВ Х5" и "Деу Нексия". Водитель и пассажиры "Митсубиси" скрылись с места аварии.
    ДТП в Киеве возле цирка
    facebook.com/dtp.kiev.ua/

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 8 августа, в центре Киева на пересечении улиц Гончара и Тургеневской, случилось ДТП с участием шести автомобилей, пишет портал dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

    "Неадекватный водитель Митсубиси регистрации Болгарии разбил 5 авто и скрылся", — говорится в сообщении.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    ДТП в Киеве возле цирка

    По данным портала, были существенно повреждены "БМВ Х5", с которым изначально был конфликт и "Деу Нексия", которому в лоб вылетел "Мицубиси".

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    ДТП в Киеве возле цирка

    "После удара трое мужчин из Болгарина выбежали и скрылись вверх по Гончара. На месте работала скорая, обошлось без тяжелых травм. Уже есть паспортные данные водителя, фото и видео, ведется розыск", — говорится в сообщении.

    Напомним, 7 августа на Набережном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП, из-за которого образовалась большая пробка у метро "Днепр".

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