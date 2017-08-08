В центре Киева Mitsubishi разбил пять автомобилей

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 8 августа, в центре Киева на пересечении улиц Гончара и Тургеневской, случилось ДТП с участием шести автомобилей, пишет портал dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Неадекватный водитель Митсубиси регистрации Болгарии разбил 5 авто и скрылся", — говорится в сообщении.

facebook.com/dtp.kiev.ua ДТП в Киеве возле цирка

По данным портала, были существенно повреждены "БМВ Х5", с которым изначально был конфликт и "Деу Нексия", которому в лоб вылетел "Мицубиси".

facebook.com/dtp.kiev.ua ДТП в Киеве возле цирка

"После удара трое мужчин из Болгарина выбежали и скрылись вверх по Гончара. На месте работала скорая, обошлось без тяжелых травм. Уже есть паспортные данные водителя, фото и видео, ведется розыск", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа на Набережном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП, из-за которого образовалась большая пробка у метро "Днепр".