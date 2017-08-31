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31.08.201723:13
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    Происшествия

    В Киеве на автовокзале мужчину изрезали ножом

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    (обновлено: )66011
    По данным очевидцев, пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Нападавший задержан, однако причины нападения на автовокзале не сообщаются.
    В Киеве мужчину изрезали ножом на автовокзале
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Мужчину несколько раз ударили ножом на одном из столичных автовокзалов, сообщают пользователи социальных сетей.

    "Нападавший задержан. На месте происшествия работает патрульная полиция. Пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

    Причина нападения пока что не сообщается. Также не уточняется, на каком автовокзале произошло ЧП.

    Facebook dtp.kiev.ua
    В Киеве мужчину изрезали ножом на автовокзале

    Ранее сообщалось, что в Одессе конфликт в парикмахерской закончился стрельбой.

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