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    Суд арестовал экс-полицейского из наркобанды

    (обновлено: )35
    Преступная группа действовала В Киеве с апреля 2015 года. В арендованных помещениях они незаконно изготавливали психотропное вещество - амфетамин.
    Задержание
    RIA News Игорь Зарембо

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с залогом в  3 млн гривен 29-летнему экс- правоохранителю, который входил в состав банды наркодилеров, возглавляемой действующим полицейским, сообщает прокуратура Киева.

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    "По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн гривен.

    Преступная группа действовала на территории столицы с апреля 2015 года. В арендованных помещениях, используя специальное оборудование, они незаконно изготавливали психотропное вещество — амфетамин, которое в дальнейшем оптом реализовывали мелким наркосбытчикам. Организовал и прикрывал деятельность наркодельцов оперуполномоченный столичного главка полиции", — сообщает подробности прокуратура.

    Во время обысков у фигурантов производства было изъято более 6 кг амфетамина, таблетки экстази, принадлежности, а также химические реактивы, необходимые для изготовления психотропных веществ.

    Всем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой) УК Украины.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.

    Досудебное расследование продолжается.

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