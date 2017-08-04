Жителя России задержали с 3 кг наркотиков

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Жителя Сахалина задержали с тремя килограммами синтетических наркотиков, расфасованными на три тысячи пакетиков, сообщает пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте по Сахалинской области.

"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции "Мак-2017" задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в покушении на сбыт синтетических наркотических средств", — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли около трех тысяч полимерных пакетиков с синтетическим наркотическим средством, общий вес наркотика составил более трех килограммов.

Подозреваемый пояснил, что синтетический реагент он заказывал через интернет и смешивал с табаком. Полученную курительную смесь фасовал по пакетикам весом около одного грамма. Наркотическое средство он собирался сбывать в интернете, делая закладки на территории Сахалинской области.

В пресс-службе отметили, что таким способом мужчина хотел заработать на квартиру.

"По данному факту следственным отделением Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ", — говорится в сообщении.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.