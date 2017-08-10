В ОАЭ задержаны пятеро украинцев за перевозку наркотиков

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В текущем году на территории ОАЭ задержаны пять граждан Украины по обвинению в совершении преступлений, связанных с транспортировкой и распространением наркотических веществ, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Все они во время пребывания в Турции получали от неизвестных деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, одипн уже осужден", — сообщает подробности СБУ и рекомендует гражданам во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить вещи или предметы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.