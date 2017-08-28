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    На авторалли разбился экс-депутат Одесского горсовета

    (обновлено: )124
    Как сообщили организаторы ралли, автомобиль экс-депутата Mistubishi перевернулся, в результате чего Пушкарь получил перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму, у его штурмана Ивана Мишина – перелом ключицы.
    На авторалли разбился экс-депутат Одесского горсовета
    Думская.net

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Бывший депутат Одесского горсовета Виталий Пушкарь получил серьезные травмы на авторалли "Куяльник-2017", который проходил в воскресенье, 27 августа, возле села Севериновка Ивановского района, информирует "Думская".

    Как сообщили организаторы ралли, его автомобиль Mistubishi под номером 15 перевернулся, в результате чего Пушкарь получил перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму, у его штурмана Ивана Мишина – перелом ключицы.

    Думская.net
    Иван Мишин и Виталий Пушкарь

    Издание отмечает, что Виталий Пушкарь – сын крупного одесского бизнесмена Алексея Пушкаря, владельца ряда кабельных и интернет-провайдеров — "Черное море", "Сана плюс", "Реноме" и "Элан".

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    Пушкарь является также известным гонщиком, мастером спорта Украины международного класса, вице-чемпионом Украины по ралли.

    Напомним, в июне в поселке Зайчевское возле Николаева во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов" один из автомобилей насмерть сбил мужчину, который перебегал гоночную трассу.

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