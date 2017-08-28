На авторалли разбился экс-депутат Одесского горсовета

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Бывший депутат Одесского горсовета Виталий Пушкарь получил серьезные травмы на авторалли "Куяльник-2017", который проходил в воскресенье, 27 августа, возле села Севериновка Ивановского района, информирует "Думская".

Как сообщили организаторы ралли, его автомобиль Mistubishi под номером 15 перевернулся, в результате чего Пушкарь получил перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму, у его штурмана Ивана Мишина – перелом ключицы.

Думская.net Иван Мишин и Виталий Пушкарь

Издание отмечает, что Виталий Пушкарь – сын крупного одесского бизнесмена Алексея Пушкаря, владельца ряда кабельных и интернет-провайдеров — "Черное море", "Сана плюс", "Реноме" и "Элан".

Смотрите также: Ралли ретро-автомобилей в Одессе

Пушкарь является также известным гонщиком, мастером спорта Украины международного класса, вице-чемпионом Украины по ралли.

Напомним, в июне в поселке Зайчевское возле Николаева во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов" один из автомобилей насмерть сбил мужчину, который перебегал гоночную трассу.