Ралли ретро-автомобилей в Одессе

Завершилось Второе многодневное "Звездное Ралли" классических автомобилей, возраст которых превышает 30 лет с момента выпуска. В этот раз ралли было посвящено 105-й годовщине Одесского и Варшавского международных автопробегов 1912 года. Финишировали участники гонки в Одессе.

В "Звездном Ралли" приняли участие четыре дивизиона – "Запад", "Восток", "Юг" и "Центр". Всего семнадцать экипажей, правда, до финиша смогли дойти только четырнадцать.

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Как рассказал представитель оргкомитета "Звездного Ралли" Дмитрий Григорьев, название заезда означает звездоподобную схему проведения ралли. По такому принципу проводятся ралли в Европе. Одно из самых первых – ралли "Монте-Карло". Оно проходит с 1911 года.



