наверх
17.07.201712:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Ралли ретро-автомобилей в Одессе

    (обновлено: )42
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com

    Рекомендуем

    Елизавета Яхно и Анна Волошина (Украина)"Бронзовое" выступление украинских синхронисток на ЧМ в Будапеште05:06 17.07.2017
    Блогер Иоганнес ЛашетДвойник звезды фильма "Ла-Ла Ленд" покоряет соцсети20:39 16.07.2017
    Ада РоговцеваЛегендарной Аде Роговцевой - 80 лет19:37 16.07.2017
    Пожар в центре ЛьвоваЦентр Львова в огне: зрелищные кадры с места пожара18:28 16.07.2017
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе моремУчения ВДВ Украины по отражению морских атак в Черном море14:58 16.07.2017
    Косплей на Мартишу Аддамс и ее дочь Уэнздей АддамсГотический косплей: добро пожаловать в семейку Аддамс!09:49 16.07.2017
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в БудапештеСложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште04:54 16.07.2017
    История одного преступления в ХарьковеИстория одного преступления в Харькове (18+)02:46 16.07.2017
    Матч футбольных грандов за Суперкубок УкраиныМатч футбольных грандов за Суперкубок Украины23:45 15.07.2017
    Все фотоленты

    Завершилось Второе многодневное "Звездное Ралли" классических автомобилей, возраст которых превышает 30 лет с момента выпуска. В этот раз ралли было посвящено 105-й годовщине Одесского и Варшавского международных автопробегов 1912 года. Финишировали участники гонки в Одессе.

    В "Звездном Ралли" приняли участие четыре дивизиона – "Запад", "Восток", "Юг" и "Центр". Всего семнадцать экипажей, правда, до финиша смогли дойти только четырнадцать.

    Смотрите также: Встреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры

    Как рассказал представитель оргкомитета "Звездного Ралли" Дмитрий Григорьев, название заезда означает звездоподобную схему проведения ралли. По такому принципу проводятся ралли в Европе. Одно из самых первых – ралли "Монте-Карло". Оно проходит с 1911 года.

    Ссылки по теме: