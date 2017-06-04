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    На ралли возле Николаева авто насмерть сбило мужчину

    (обновлено: )15
    Мужчина стал перебегать трассу в нескольких метрах от движущегося автомобиля. От удара его подбросило на несколько метров вверх. Медики по прибытии констатировали смерть мужчины.
    Ралли возле Николаева: автомобиль насмерть сбил мужчину, перебегавшего трассу
    Преступности.НЕТ

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В поселке Зайчевское возле Николаева во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов" один из автомобилей насмерть сбил мужчину, который перебегал гоночную трассу. Об этом сообщает портал "Преступности.НЕТ".

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    Медики по прибытии констатировали смерть мужчины. Соревнования приостановлены, на место вызвана полиция. По словам очевидцев, до произошедшего мужчина отдыхал в компании, где распивали спиртное.

    Один из очевидцев предоставил видео, на котором запечатлен момент аварии. На записи видно, что мужчина стал перебегать трассу в нескольких метрах от движущегося автомобиля. От удара его подбросило на несколько метров вверх. По имеющейся информации, погибшему было 30 лет, он из Одессы.

    Ранее сообщалось, что водитель такси сбил молодую женщину на улице Колонтаевская в Одессе, она скончалась до приезда медиков.

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