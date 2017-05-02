В Индии водители пассажирских автобусов устроили гонки по встречной полосе

После того, как видео появилось в интернете власти начали проверку, а виновникам происшествия временно приостановили действие водительских прав, сообщает The Times of India.

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Причиной необоснованно быстрой езды могло стать желание водителей уложиться в установленный частными пассажирскими компаниями норматив — проезжать 40 километров за час. Из-за плотного движения на дороге сделать это непросто, поэтому водители вынуждены спешить, чтобы не потерять зарплату, отмечает издание.