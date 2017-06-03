В Киеве трамвай насмерть сбил женщину

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Киеве женщина угодила под трамвай и погибла, трагедия произошла на столичной Троещине, передает dtp.kiev.ua.

Изначально СМИ сообщали о погибшем ребенке, затем — мужчине, в итоге оказалось, что жертвой стала женщина.

"Тело протащило под колесами около 20 метров, сильно изувечено", — говорится в сообщении.

Позже портал сообщил, что из-под вагона было извлечено тело на вид около 45 лет без документов. На месте работают оперативно-спасательные службы и правоохранители.

Ранее сообщалось, что возле железнодорожного вокзала сошел с рельсов скоростной трамвай, который двигался по маршруту №3 ст. Старовокзальная – ст. Кольцевая дорога.