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    Поезд "Львов-Черновцы" сбил человека

    (обновлено: )101
    Как сообщается, погибшим оказался 35-летний местный житель, который поздно вечером возвращался домой с работы. При внешнем осмотре на теле мужчины были видны раны на голове и предплечье.
    В Черновицкой области поезд сбил человекв
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В селе Мамаевцы Черновицкой области возле железнодорожного пути было обнаружено тело мужчины.

    "Погибшим оказался 35-летний местный житель, который поздно вечером возвращался домой с работы. При внешнем осмотре на теле мужчины были видны раны на голове и предплечье", – сообщает черновицкая полиция.

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    Опросив местное население и работников железной дороги, полицейские установили, что мужчину сбил поезд "Львов-Черновцы".

    Продолжается досудебное расследование. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Напомним, в Киеве возле станции "Дарница" под поездом метро погиб мужчина в результате падения на рельсы.

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