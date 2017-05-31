Поезд "Львов-Черновцы" сбил человека

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В селе Мамаевцы Черновицкой области возле железнодорожного пути было обнаружено тело мужчины.

"Погибшим оказался 35-летний местный житель, который поздно вечером возвращался домой с работы. При внешнем осмотре на теле мужчины были видны раны на голове и предплечье", – сообщает черновицкая полиция.

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Опросив местное население и работников железной дороги, полицейские установили, что мужчину сбил поезд "Львов-Черновцы".

Продолжается досудебное расследование. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Киеве возле станции "Дарница" под поездом метро погиб мужчина в результате падения на рельсы.