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    Крушение поездов возле Каменец-Подольского: видео с места ЧП

    (обновлено: )15011
    В Каменец-Подольском в субботу, 27 мая, на железнодорожной станции Негин "Южно-Западной железной дороги" столкнулись два подвижных состава поездов: пассажирский поезд №139 сообщением Киев — Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.
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    "В результате столкновения перевернулись локомотив и 2 грузовых вагона с щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находилась 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи", — говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС. 

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    Все пассажиры поезда были эвакуированы и доставлены по месту назначения на автобусах. По состоянию на 8:30 эвакуация пассажиров была завершена.

    На месте событий работала мобильная оперативная группа, 11 спасателей на 3 единицы спецтехники.

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