Крушение поездов возле Каменец-Подольского: видео с места ЧП

"В результате столкновения перевернулись локомотив и 2 грузовых вагона с щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находилась 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи", — говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Смотрите также: Появились фото с места крушения поездов в Каменец-Подольском

Все пассажиры поезда были эвакуированы и доставлены по месту назначения на автобусах. По состоянию на 8:30 эвакуация пассажиров была завершена.

На месте событий работала мобильная оперативная группа, 11 спасателей на 3 единицы спецтехники.