В центре Ужгорода мужчина истек кровью, пытаясь забраться в чужой двор

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Мужчина умер в воскресенье утром в центре Ужгорода во дворе одного из жилых домов, сообщают местные СМИ.

"Перелезая через забор, очевидно, он зацепился за острые металлические выступы, которые проткнули ему живот. Жителем этого района он не был и для чего захотел попасть в чужой двор — неизвестно", — пишет zakarpatpost.net.

zakarpatpost.net В центре Ужгорода мужчина проткнул живот на воротах и истек кровью

СМИ предполагает, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения или совершил самоубийство.

Причиной смерти стала потеря крови. Мужчину уже мертвым забрала "скорая", — уточняет издание.

zakarpatpost.net В центре Ужгорода мужчина проткнул живот на воротах и истек кровью

Обстоятельства инцидента выясняются.

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