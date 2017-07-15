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    Разбойное нападение и погоня в Харькове: грабитель разбился насмерть

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    Рост криминала в Украине (303)

    (обновлено: )27420
    Согласно информации, правоохранители окружили дом до приезда бойцов спецподразделения КОВД. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец и начали его задержание. В это время мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В Харькове злоумышленник, совершивший разбойное нападение на кредитное учреждение, погиб во время преследования полицией.

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    Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сегодня, 15 июля, в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 14.00 неизвестный зашел в помещение кредитного учреждения и, угрожая пистолетом, пытался украсть деньги. Кассир успела нажать "тревожную" кнопку.

    Работники охраны, которые были неподалеку, приехали на вызов и начали преследовать грабителя. На помощь им пришли прохожие. Вору удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома.

    На место направили дополнительные силы полиции. Правоохранители окружили дом до приезда бойцов спецподразделения КОВД. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец и начали его задержание. В это время мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

    До приезда врачей спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь, однако от полученных травм злоумышленник скончался в машине "скорой" помощи.

    Происшествие предварительно квалифицирована по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

    Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные в масках и с битами напали на мужчину возле банка на улице Большая Васильковская и забрали сумку, в которой было приблизительно 500 тысяч гривен. Жертвой нападения стал владелец элитного авто Porsche Panamera.

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