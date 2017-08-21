Не Ромео. В Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Новой Каховке Херсонской области первое свидание закончилось грабежом.

Молодой человек познакомился с 44-летней одинокой женщиной у ее подъезда и пригласил на романтическое свидание.

На набережной мужчина напоил женщину до потери сознания, после чего сорвал с ее шеи золотую цепочку, забрал мобильный телефон и исчез.

Женщина, придя в себя, не смогла опознать грабителя, сообщает портал Херсонцы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони неизвестные напали ночью на семью из четырех человек, а потом ограбили их квартиру. Женщине прыснули в лицо из газового балончика.

Также сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру.