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    Не Ромео. В Херсонской области мужчина на первом свидании ограбил женщину

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    В Новой Каховке мужчина познакомился с женщиной, пригласил ее на свидание, на котором напоил и ограбил, украв золотую цепочку и мобильный телефон.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Новой Каховке Херсонской области первое свидание закончилось грабежом.

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    Молодой человек познакомился с 44-летней одинокой женщиной у ее подъезда и пригласил на романтическое свидание.

    На набережной мужчина напоил женщину до потери сознания, после чего сорвал с ее шеи золотую цепочку, забрал мобильный телефон и исчез.

    Женщина, придя в себя, не смогла опознать грабителя, сообщает портал Херсонцы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони неизвестные напали ночью на семью из четырех человек, а потом ограбили их квартиру. Женщине прыснули в лицо из газового балончика.

    Также сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру.

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