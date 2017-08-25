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    "Школьное перемирие": военные сообщили о первых нарушениях и потерях

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (53)

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    Как сообщил пресс-секретарь штаба АТО Анатолий Стельмах, "возле Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб".
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. С начала суток ополченцы дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО, один украинский военнослужащий погиб.

    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
    В Донбассе начало работу "школьное" перемирие

    Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь штаба АТО Анатолий Стельмах.

    "Уже с начала этих суток у нас зафиксированы два обстрела наших позиций: это, в частности, возле населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Возле Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб", — сообщил Стельмах.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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