В Одесской области рейдеры захватили поле и вывезли зерна на 1 млн грн

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Одесской области рейдеры обработали чужое поле и вывезли урожай зерна на 1 млн грн, сообщает в четверг пресс-служба региональной областной государственной администрации.

Как отмечается, 16 августа специальная комиссия Одесской ОГА провела выездное совещание в Ширяевском районе, где неизвестные люди с помощью 12 комбайнов обработали 926 га земли, после чего вывезли урожай зерна общей стоимостью 1 млн грн в неизвестном направлении.

"При этом руководство ООО "Укр Зерно Трейд", которое стало жертвой банды рейдеров, уверяет, что беспрепятственность действий правонарушителей обеспечивалась сотрудниками местной полиции", — говорится в сообщении ОГА.

По словам агронома "Укр Зерно Трейд" Сергея Климчука, вывезен очень редкий сорт пшеницы — мулан, аналогов которому в Одесской области нет. Указанное общество засеяло этот сорт, потратив большие средства на подготовку земли и удобрения почвы. Как отметил Климчук, согласно законодательству, компания владеет имущественным правом на обработку этой земли.

"Но 14 августа, когда урожай созрел, и мы выехали его собирать, дорогу нам преградили около 10 экипажей полиции Ширяевского района. Требовали от нас документы и всячески препятствовали попасть на наше поле. В это время наш урожай собирали неизвестные люди, которые представились нам пайщиками", — рассказал агроном.

При этом, по его словам, эти люди не могли назвать сорт пшеницы, выращиваемой на полях, и предъявить какие-либо документы, подтверждающие право на обработку этой земли.

По словам заместителя начальника главного управления юстиции в Одесской области Юрия Чердынцева, специальная комиссия противодействия рейдерству будет ходатайствовать об открытии соответствующих уголовных дел по данному инциденту и уделять в дальнейшем больше внимания ситуации в Ширяевском районе.

"В конце недели в полном составе комиссии мы подытожим всю полученную информацию и определим наши дальнейшие действия", — сказал Чердынцев.

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Ранее сообщалось, что в Кировоградской области группа лиц попыталась совершить рейдерский захват сельхозпредприятия. В полиции сообщили, что группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, но захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей.